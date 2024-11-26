İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2024 Salı / 25 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6239
  • EURO
    36,3372
  • ALTIN
    2919.22
  • BIST100
    9659.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aslan'da hedef bek ve kanat transferi! Transfer çalışmaları başladı
Spor

Aslan'da hedef bek ve kanat transferi! Transfer çalışmaları başladı

Galatasaray, ara transfer dönemi yaklaşırken bek ve kanat transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılar kanat bölgesi için rotayı bir kez daha Jhon Arias'a çevirdi.

AKŞAM26 Kasım 2024 Salı 09:15 - Güncelleme:
Aslan'da hedef bek ve kanat transferi! Transfer çalışmaları başladı
ABONE OL

Lider Galatasaray'ın yönetimi şimdiden transfer konusunda çalışmalara başladı. Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda iki mevkiye takviye yapacak olan Sarı-Kırmızılılar, bir sağ bek bir de kanat forvet için girişimlerini sürdürüyor.

Yönetime yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre bu iki oyuncu da yabancı olacak. Jelert ve Yusuf Demir'in kiraya verilmesiyle yeni gelecek yabancılar için kontenjan açılacak. Galatasaray'ın transfer için girişimlerde bulunduğu kanat forvetin ise Jhon Arias olduğu öğrenildi.

Fluminense'de forma giyen Jhon Arias, Brezilya Ligi'nde 23 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. Sağ bek konusunda ise henüz net bir durum olmadığı, alternatif isimlerle fiyat konusunda teklif alındığı öğrenildi. Bu arada Galatasaray yönetiminin Osimhen'in bonservisi için de girişimlerde bulunduğu ancak bunun çok da kolay olmadığı ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.