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GALATASARAY Kulübü, bu sezon Süper Lig’de mücadele edeceği 28 kişilik takım kadrosunu TFF’ye bildirirken, Martin Linnes listede yer almadı. Norveçli sağ bek 14 yabancı kontenjanına takıldığı için listeye dahil edilmedi. Sarı-Kırmızılı yönetim, transfer döneminin son gününde Linnes için Kasımpaşa ile görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı. Tecrübeli futbolcu takım bulamadığı takdirde ocak ayına kadar Galatasaray’da kalacak.