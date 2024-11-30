Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında AZ Alkmaar'a konuk oldu. Sarı-Kırmızılılar, 2. dakikada yediği gole Osimhen'in yaptığı kafa vuruşuyla yanıt verdi. Karşılaşma 1-1'lik sonuçla tamamlandı. İtalyan basını, müsabaka sonrası Cim-Bom'un golünü değerlendirdi. Mertens'in açtığı ortada Victor Osimhen kafayı vurdu ve savunmaya çarpan top ağlara gitti. Gol Koopmeiners'e (K.K) yazılsa da iki eski Napolili oyuncunun uyumu dikkat çekti. Çizme'de Spazionapoli adlı haber sitesi, "Mertens-Osimhen çifti yine Galatasaray'ın başrol oyuncuları oldu. İtalya'da Osimhen'in geleceği tartışılırken, Nijeryalı gol atmaya devam ediyor.

SPURS'U BİRLİKTE DEVİRDİLER

Dries Mertens, Victor Osimhen'e müthiş bir orta açtı. Yıldız golcü, iyi bir vuruşla takımına beraberliği getirdi" ifadelerini kullandı. İtalya'da gündem olan bu iki isim, karşılaşmalardaki uyumlu oyunlarıyla dikkat çekiyor. Napoli efsanesi Dries Mertens, Tottenham karşılaşmasında Osimhen'e 2 asist yaparak yıldızlaştı. Tarihi galibiyette iki eski Napoli oyuncusu önemli rol oynadı. 37 yaşındaki Mertens, ilerleyen yaşına rağmen performansıyla ilk 11'deki yerini de korudu. Üst üste kazanılan 2 şampiyonlukta da önemli bir katkı veren Belçikalı, 3. sezonunda da istikrarlı bir şekilde takıma fayda sağladı.

TARAFTARLAR HAYAL KURUYOR

Çizme basınındaki haberlerde iki oyuncunun performansına övgü yapılarak Galatasaray taraftarlarını da heyecanlandırdıkları belirtildi. Areannapoli.it'teki yazıda, "Gol, 37 yaşına rağmen mükemmel formunu koruyan ve değerli asistler yapmaya devam eden Belçikalı Dries Mertens'in asistiyle geldi. İki eski Napoli oyuncusu, Türk takımının iki yıldız ismidir. Ligde lider olan ve Avrupa Ligi'nde mükemmel bir performans sergileyen Galatasaray, çok parlak bir sezon geçiriyor, taraftarlar büyük hayaller kuruyor" değerlendirmesi yapıldı. Osimhen, bu sezon 11 maçta 8 gol ve 5 asist yaptı. Mertens ise 20 karşılaşmada 4 gol, 7 asistle oynadı.