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Spor

Aslan'da orta saha operasyonu! Galatasaray'da hedef milli oyuncular

Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Orta saha rotasyonu için milli futbolcuların peşine düşen sarı kırmızılıların hedefinde Okay Yokuşlu ve Berkay Özcan yer alıyor. İşte detaylar...

Fanatik11 Eylül 2023 Pazartesi 11:50 - Güncelleme:
Aslan'da orta saha operasyonu! Galatasaray'da hedef milli oyuncular
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yerli oyuncular için girişimler sürüyor.

İngiltere Championhship ekiplerinden West Bromwich forması giyen Okay Yokuşlu, sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor. Yaklaşık 5 senedir Avrupa'da forma giyen yıldız orta saha oyuncusu ile yapılan görüşmelerde herhangi bir problem çıkmadı.

BONSERVİSİ İSTENİYOR AMA...

Daha önce konuşulduğu gibi 29 yaşındaki futbolcunun kulübü ile bir görüşme gerçekleştirildi. Buna göre 2 senelik kontratı kalan Milli futbolcu en kötü ihtimalle kiralanacak. Ancak Okay'ın 6 numara için önemli bir alternatif olabileceğini düşünen Galatasaray, oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

BERKAY İÇİN YENİ TEKLİF

Orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray'da yerli için en önemli adaylarından biri de Berkay Özcan'dı. Daha önce Trabzonspor'un da kadrosuna katmayı çok istediği 25 yaşındaki futbolcu, birkaç sene önce Başakşehir'e gelmeden Aslan'ın radarında olan bir futbolcuydu. 3 yıldır İstanbul ekibinin formasını giyen Berkay için yeni bir teklif yapıldı.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Buna göre Leo Dubois'in takasta kullanılması hedefleniyor. Ancak Fransız savunmacı, kulüpten gitmeye sıcak bakmadığı için Aslan da yeni formül arayışına geçti. Berkay için şartlar zorlanacak.

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