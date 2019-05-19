26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Aslan'da penaltılar Belhanda’nın

Akhisarspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fatih Terim’in direktifine rağmen penaltıyı kendisi kullanan ve kaçıran Diagne, bir daha beyaz noktada topun başına geçemeyecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Senegalli santrforun bu hareketi Rize’den sonra tekrarlaması Terim’i çok kızdırmıştı. Futbolcusunu uyaran tecrübeli çalıştırıcı, “Attığın goller bunları affettirmez. Ben Selçuk kullanacak diyorsam Selçuk, Belhanda diyorsam Belhanda kullanacak” dedi. Başakşehir maçında penaltı olursa topun başına Belhanda geçecek.
 
Güneş

´´Dokuzuncu gezegen´´de sıra dışı bahar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İş adamı ve eşi rehin alınarak evleri soyuldu

İş adamı ve eşi rehin alınarak evleri soyuldu

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı!

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı!

Türkiye'nin Filistin meselesine yönelik tutumuna övgü

Türkiye'nin Filistin meselesine yönelik tutumuna övgü

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

İsrail'deki Eurovision finaline Madonna Filistin bayrağıyla damga vurdu

İsrail'deki Eurovision finaline Madonna Filistin bayrağıyla damga vurdu

Bakan Soylu: Bu rövanşizm aklı Türkiye'ye kaybettirir

Bakan Soylu: Bu rövanşizm aklı Türkiye'ye kaybettirir

Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları

Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları

Final kararından sonra ilk kez konuştu

Final kararından sonra ilk kez konuştu
 

POPÜLER HABERLER

İstiklal Caddesi´nde arı paniği

İstiklal Caddesi´nde arı paniği

Gelecek nesillerin de oynayabilmesi için topaç yapıyor

Gelecek nesillerin de oynayabilmesi için topaç yapıyor

Milyonlara güzel haber: 2 bin 572 liraya çıkıyor

Milyonlara güzel haber: 2 bin 572 liraya çıkıyor

Otomobil parçalarından kayanın üzerine inşa etti! Görenleri şaşırtıyor

Otomobil parçalarından kayanın üzerine inşa etti! Görenleri şaşırtıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA