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Spor

Aslan'da Rabiot gelişmesi! Sosyal medyadan paylaştı

Galatasaray'ın transfer gündeminde üst sıralarda yer Adrien Rabiot ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray, Fransız yıldız için görüşmelerini sürdüyor.

7 Eylül 2024 Cumartesi 00:14 - Güncelleme:
Aslan'da Rabiot gelişmesi! Sosyal medyadan paylaştı
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Galatasaray'ın, transfer gündeminde üst sıralarda yer Adrien Rabiot için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Adrien Rabiot'a Ocak ayında çıkış imkanı da sağlayan çok önemli bir teklif yaptı.

GÖRÜŞME BİLE YAPMIYOR

Ancak Adrien Rabiot, Galatasaray'ın yaptığı önemli teklife rağmen sarı-kırmızılı kulübe gitmek istemiyor. Haberde, Galatasaray'ın ilgisine rağmen Rabiot'un sarı-kırmızılı kulüp ile görüşme dahi yapmadığı kaydedildi.

10 MİLYON EURO MAAŞ

Galatasaray, Adrien Rabiot'a yıllık 10 milyon euro kazanacağı bir teklifte bulunduğu ancak Fransız oyuncunun bu teklifi kabul etmediği öne sürülmüştü.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Bonservisi elinde olan Rabiot'un güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

2019-2024 yılları arasında Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 212 maçta 22 gol attı ve 15 asist yaptı.

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