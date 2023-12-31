Sarı-Kırmızılılar, sezon başında kadrosuna kattığı fakat performanslarından memnun kalmadığı oyuncuları ile vedalaşmaya hazırlanıyor. Yönetim, teknik heyetin kadroda düşünmediği Angelino için oyuncunun kulübü Leipzig'le görüşmelerini sürdürüyor. İspanyol sol bekin geri gönderilmesi halinde Aslan, listesinde yer alan Roma'nın tecrübeli isimi Leonardo Spinazzola için temaslarını hızlandıracak.

Okan Buruk, Kongolu Bakambu'nun da ayrılığına onay verdi. 700 bin euroya transfer edilen golcünün yerine Meksikalı forvet Alexis Vega düşünülüyor. İspanyol basını, ülkesinde Chivas forması giyen 26'lık oyuncu ile Aslan'ın ilgilendiğini yazdı.