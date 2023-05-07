İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2023 Pazar / 17 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,521
  • EURO
    21,5177
  • ALTIN
    1266.25
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aslan'da sürpriz ayrılık! Yunus Akgün hayal kırıklığı yeni adresi...
Spor

Aslan'da sürpriz ayrılık! Yunus Akgün hayal kırıklığı yeni adresi...

Yunus Akgün için Galatasaray'da sezon sonu yol göründü. Geçtiğimiz yaz Adana Demirspor'da gösterdiği başarılı performans ile Galatasaray'a geri dönen ancak beklentilerin altında kalan Yunus Akgün'ün yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

7 Mayıs 2023 Pazar 12:48 - Güncelleme:
Aslan'da sürpriz ayrılık! Yunus Akgün hayal kırıklığı yeni adresi...
ABONE OL

Galatasaray, sezon sonunda Yunus Akgün ile yollarını ayırıyor. Sezon başında Adana Demirspor'dan bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a dönen fakat yeterli performansı sergileyemeyen Yunus Akgün için sürpriz bir talip çıktı.

YUNUS AKGÜN'E GALATASARAY YARAMIYOR

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün, sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a geri dönmüştü. Sarı-kırmızılılarda performansıyla beklentilerin çok uzağında kalan milli oyuncu, ilk 11'de de yer bulmakta güçlük çekiyor.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılılardan ayrılacak olan Yunus Akgün'e Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor talip oldu. İstanbul ekibinde teknik direktör Arda Turan'ın milli oyuncuyu istediği ve sezon sonunda kadroya dahil etmeyi planladığı iddia edildi. Galatasaray yönetimi, Yunus Akgün'e gelecek teklifleri değerlendirecek ve satışına onay verecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 23 resmi maçta görev alan Yunus Akgün, 1 gol 4 asistlik bir katkı sağladı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.