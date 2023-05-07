Galatasaray, sezon sonunda Yunus Akgün ile yollarını ayırıyor. Sezon başında Adana Demirspor'dan bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a dönen fakat yeterli performansı sergileyemeyen Yunus Akgün için sürpriz bir talip çıktı.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün, sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a geri dönmüştü. Sarı-kırmızılılarda performansıyla beklentilerin çok uzağında kalan milli oyuncu, ilk 11'de de yer bulmakta güçlük çekiyor.
Sarı-kırmızılılardan ayrılacak olan Yunus Akgün'e Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor talip oldu. İstanbul ekibinde teknik direktör Arda Turan'ın milli oyuncuyu istediği ve sezon sonunda kadroya dahil etmeyi planladığı iddia edildi. Galatasaray yönetimi, Yunus Akgün'e gelecek teklifleri değerlendirecek ve satışına onay verecek.
Galatasaray formasıyla bu sezon 23 resmi maçta görev alan Yunus Akgün, 1 gol 4 asistlik bir katkı sağladı.