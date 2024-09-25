Cim-Bom, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Yunanistan ekibi PAOK'u konuk edecek. RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Sarı-kırmızılı ekipte PAOK karşılaşmasında Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Rolland Sallai forma giyemeyecek.

Galatasaray, bu sene Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan başladı. Play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşen sarı kırmızılı ekip, rakibine 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Organizasyonun yeni formatında 8 takımla karşılaşacak Galatasaray, PAOK ile yapacağı müsabakadan sonra sırasıyla RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile maç yapacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda İsveç ekibi Malmö'ye elenen PAOK ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İrlanda'dan Shamrock Rovers'ı 2-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup ederek organizasyonun lig aşamasına katılmaya hak kazandı. Sarı-Kırmızılılar, kendi sahasında oynayacağı mücadeleyi kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

İYİ BİR BAŞLANGIÇ İSTİYORUZ

G.Saray'da Yunus Akgün, PAOK maçı öncesi şunları söyledi: "Derbiyi kazandık ve 6'da 6 yaptık. Bunun vermiş olduğu moral de var. PAOK maçını kazanarak, Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Oynadıkça daha iyi bir Yunus'un ortaya çıkacağına inanıyorum. İnşallah katkı sağlamaya devam ederim.

AVRUPA'DA 319. RANDEVU

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün PAOK takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 319. mücadelesine çıkacak. Aslan, 318 müsabakanın 113'ünden galibiyetle ayrıldı. 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasının bitmesinin ardından PAOK karşılaşmasında yedek kulübesindeki yerini alacak. Geçen sezon Sparta Prag maçı sonrası 2 maç ceza alan Buruk, Young Boys karşılaşmalarının ardından PAOK maçında kulübede olacak.