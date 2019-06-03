Aslan'da Türüç krizi

SÜPER Ligi zirvede tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda üç kulvarda mücadele edecek güçlü bir kadro kurmak için çalışmalara start verdi ama işler istenildiği gibi iyi gitmiyor. Kadrosundaki yerli oyuncu sayısını arttırmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir gündemde olan Deniz Türüç’ün transferi için düğmeye basarken, iki sorunla birden karşı karşıya kaldı.

BİR YILLIK KONTRATI VAR

1 yılı kalan sözleşmesini uzatmak için Kayserispor’dan gelen teklifi kabul etmeyen Deniz, kendisini isteyen CimBom’a prensipte “Evet” dedi ancak talep ettiği ücret dudakları uçuklattı. Kayserispor’de yaklaşık 1 milyon TL civarında bir para alan 26 yaşındaki gurbetçi kanat oyuncusuna Aslan da aynı teklifi yaptı, ancak Deniz senelik 2 milyon euro talep etti.

YÜZDE 50 İNDİRİM İSTENDİ

Kayserispor da sözleşmesinde “5 milyon euroya serbest kalır” maddesi olduğu öğrenilen Deniz Türüç için indirime yanaşmadı. Deniz krizi ile karşı karşıya kalan Aslan, bonservis için en fazla 3, yıllık ücret için de 1 milyon euro bütçe ayırmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, bonservis ve senelik ücret sorununu çözebilirse 26 yaşındaki oyuncuya imza attıracak.