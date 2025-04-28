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  • Aslan'dan 5 gollü zafer! Galatasaray yıldızlarıyla farklı kazandı
Spor

Aslan'dan 5 gollü zafer! Galatasaray yıldızlarıyla farklı kazandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda konuk olduğu Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Sarı kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 80'e yükseltti. İşte detaylar...

AKŞAM28 Nisan 2025 Pazartesi 09:22 - Güncelleme:
Aslan'dan 5 gollü zafer! Galatasaray yıldızlarıyla farklı kazandı
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İlk yarı Osimhen, 2'nci devre Yunus direğe takıldı.

G.Saray bu sezon duran toptan 32 kez gol buldu.

Torreira, ligde çıktığı son 4 maçta 3 gol kaydetti.

İlk 10 dakika Eyüp geride beklemek yerine daha önde basarak rakibinin oyununu bozdu. Fakat Cim-Bom uzun toplarla sık sık Osimhen ve Sallai'yi kaçırdı. Yavaş yavaş ısınan Aslan yarı alana yerleşmeyi başardı. Eyüpspor sert oynadı ama duran topta çok etkili olan Okan Buruk'un takımını durduramadı. Osimhen arkaya enfes aşırttı, Sallai tamamladı. Özellikle ilk yarı Victor Osimhen yıpratıcı kuvvet oldu. Maçın başına göre ikinci devreye Cim-Bom daha iştahlı girdi. Caner, Yunus karşısında çok aksadı. Duran toplarda affetmeyen Buruk'un takımı yine kornerden avladı. 2-0'ı bulmasına rağmen Sarı-Kırmızılılar yüklenmeye devam etti. Osimhen bireysel çabasıyla muhteşem bir gol atıp kariyer rekoru kırdı. 3'ten sonra Osimhen, Sara gibi kilit isimler kenara geldi. Eyüpspor rakip düşük vitese geçince bir gol çıkardı. Ama Aslan yine işi ciddiye aldı, Morata duble yaptı!

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