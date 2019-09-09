Aslan’dan ‘duruşma’ talebi

CİM-BOM’DA, Teknik Direktör Fatih Terim’e Kayserispor maçı sonrası yaptığı “Geçen sene örgütlü organize işler, ama amatör demiştim. Bu sefer bayağı profesyonelce hamleler var” şeklindeki sözleri nedeniyle verilen 4 maçlık cezaya tepkiler sürerken, Tahkim Kurulu’na yapılacak itiraz süreci konusunda da gerekli strateji belirlendi. Sarı-Kırmızılı yönetimin, Terim’in cezası ile ilgili son kararı verecek olan Tahkim Kurulu’ndan kendilerinin de yer alacağı duruşmalı yargılama talebinde bulunduğu bildirildi. Kurulun onay vermesi durumunda bir avukat ve bir temsilcisini Tahkim’e gönderecek olan Galatasaray, başta Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal’ın yaptığı “Silahım olsa vururdum” açıklamasına rağmen sadece 11 gün hak mahrumiyeti cezası almasını, diğer kulüp başkanlarına verilen cezaları, Kayserispor Başkanı Erol Bedir’in “Bu iş burada bitmeyecek” tehdidine rağmen 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmasını örnek göstereceği öğrenildi. Öte yandan Başkan Mustafa Cengiz’in de önceki gün yaptığı sert açıklamalar sonrası PFDK’ya gönderilmesi bekleniyor.