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Aslan’dan Fejsa atağı

Sarı-Kırmızılı yönetim, Kanarya’nın 1.8 milyon euro teklif yaptığı Benficalı oyuncuya 2 milyon euro ödemeye hazır olduğunu bildirip bir adım öne geçti.

  • Star Spor
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MURİÇ transferinde Fenerbahçe karşısında 1-0 geriye düşen Galatasaray, Fejsa ile skoru eşitlemek için atağa geçti! Bir süredir Benficalı ön liberoyu kadrolarına katmak için mücadele eden ezeli rakipler Portekiz kulübünün yöneticilerinin istediği 3 milyon euro bonservis bedelini karşılamaya hazır olduklarını bildirdikten sonra oyuncu ile masaya oturdular.

200 BİN EUROLUK HAMLE

Fenerbahçe son olarak bu oyuncuya senelik 1.8 milyon euroluk bir teklif yapmıştı. Bu kez ezeli rakibine istediği bir oyuncuyu kaptırmak istemeyen Galatasaray’ın şartları zorlayarak yıllık ücret için 2 milyon euroya kadar çıktığı ve bunu da Fejsa’ya bildirdiği ifade edildi. Cim-Bom yaptığı bu son hamle ile 30 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katma yolunda önemli bir avantaj sağlamış oldu.

KARARI ABD’DEN BİLDİRECEK

Aslan’ın bu hamlesi sonrası Kanarya fiyat artırımına gitmezse, avantaj Galatasaray’a geçeçek. Şu anda Benfica ile birikte ABD kampında bulunan Fejsa’nın da henüz kararını vermese de, transferin bu hafta içinde Galatasaray lehine sonuçlanması bekleniyor. 6 sezondur Benfica formasını giyen tecrübeli ön libero, geçen sezon Portekiz Ligi’nde 11 maçta sahaya çıktı. Fejsabu mücadelelerinde bir gol kaydetti.

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