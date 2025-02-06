Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı.

Milli futbolcu Eren Elmalı için Trabzonspor ile yeniden görüşmelere başlayan Galatasaray, transferde sona geldi.

Taraflar, 5 milyon euro bonservis karşılığında büyük oranda anlaşma sağladı.

PERFORMANSI

Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Milli takım ile de 14 maça çıkan genç sol bekin piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak gözüküyor.

Eren Elmalı bu sezon ise Trabzonspor formasıyla 22 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.