Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. hafta maçında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Anadolu Efes'i 95-76 mağlup etti.

Anadolu Efes oyuncuları, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü nedeniyle karşılaşmada kırmızı formayla mücadele etti. Özel olarak tasarlanan formanın üzerinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti yer aldı.

Karşılaşma öncesinde Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz ile Galatasaray Ekmas Genel Menajeri Turgay Zeytingöz, Cumhuriyetin 100. yılı için iki kulübün özel tasarladığı formaları birbirlerine takdim etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Erhan Gürsel, Tolga Edis

Anadolu Efes: Erkan Yılmaz 16, Thompson 12, Bryant 10, Jones 18, Ercan Osmani 6, Clyburn 5, Hollatz 4, Erten Gazi 5, Emre Tunca, Salih Altuntaş, Burak Can Yıldızlı

Galatasaray Ekmas: Walden 4, Buğrahan Tuncer 16, Yeboah 14, Halilovic 7, Martin 12, Göksenin Köksal 15, Radebaugh 8, Sadık Emir Kabaca 9, İsmet Akpınar 10, Samet Geyik

1. Periyot: 19-22

Devre: 35-45

3. Periyot: 59-68