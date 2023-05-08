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Spor

Aslan'dan Morelos hamlesi

Galatasaray'da forvet için yeni bir isim gündeme geldi. Sarı- kırımızılı ekibin Rangers'ta gösterdiği performansla dikkat çeken Alfredo Morelos ile ilgilendiği iddia edildi.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 17:45 - Güncelleme:
Aslan'dan Morelos hamlesi
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İspanyol basınında yer alan habere göre, Rangers forması giyen Alfredo Morelos, sezon sonunda takımdan ayrılacak.

İskoç temsilcisinin Morelos'a yeni sözleşme teklifinde bulunmadığı ve Kolombiyalı golcünün kariyerine Rangers'ta devam etmeyeceği kaydedildi.

26 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen kulüplerden biri de Galatasaray olarak gösterildi. Morelos'a ayrıca Sevilla'nın da ilgisinin olduğu öne sürüldü.

2017'den bu yana Rangers forması giyen Alfredo Morelos, İskoç ekibinde çıktığı 265 maçta 124 gol attı.

Bu süre zarfında Rangers ile ligde şampiyonluk yaşayan golcü oyuncu ayrıca İskoçya Kupası zaferi yaşadı.

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