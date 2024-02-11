İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2024 Pazar / 2 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6875
  • EURO
    33,1422
  • ALTIN
    1997.32
  • BIST100
    9045.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aslan'ın sahasında bileği bükülmüyor!
Spor

Aslan'ın sahasında bileği bükülmüyor!

Şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız bir şekilde devam eden Galatasaray sahasında oynadığı 30 resmi maçta mağlup olmadı.

Fanatik11 Şubat 2024 Pazar 09:37 - Güncelleme:
Aslan'ın sahasında bileği bükülmüyor!
ABONE OL

Aslan'dan müthiş seri... Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına gümbür gümbür devam eden sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir'le kozlarını paylaştı. Galatasaray; turuncu lacivertli ekibi Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

EN SON GEÇEN SEZONUN 2. HAFTASINDA...

Bu galibiyetle birlikte Cim Bom'un taraftarı önündeki yenilmezlik serisi de tam 30 maça çıktı. Sarı-Kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 30 lig karşılaşmasında 28 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Galatasaray, evinde Süper Lig'de en son geçen sezonun 2. haftasında yani 13 Ağustos 2022'de Giresunspor'a karşı 1-0 kaybetmişti.

13 MAÇI DA KAZANDI

Cim Bom, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 13 karşılaşmadan da 3 puan aldı. Aslan, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.