Aslan'ın sahasında bileği bükülmüyor!

Aslan'dan müthiş seri... Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına gümbür gümbür devam eden sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir'le kozlarını paylaştı. Galatasaray; turuncu lacivertli ekibi Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

EN SON GEÇEN SEZONUN 2. HAFTASINDA...

Bu galibiyetle birlikte Cim Bom'un taraftarı önündeki yenilmezlik serisi de tam 30 maça çıktı. Sarı-Kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 30 lig karşılaşmasında 28 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Galatasaray, evinde Süper Lig'de en son geçen sezonun 2. haftasında yani 13 Ağustos 2022'de Giresunspor'a karşı 1-0 kaybetmişti.

13 MAÇI DA KAZANDI

Cim Bom, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 13 karşılaşmadan da 3 puan aldı. Aslan, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.