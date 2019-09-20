Aslan’ın yeni lideri
Galatasaray’ın yeni transferi, ligde çıktığı 4 maçta 2 gol atarken, Club Brugge’e karşı da Muslera ile birlikte takımın en iyisiydi. Babel, Cim-Bom’un yeni lideri olacağının sinyallerini veriyor.
- Star Spor
GALATASARAY’IN sezon başında Fulham’dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ryan Babel, kısa zamanda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Süper Lig’de çıktığı 4 karşılaşmada rakip fileleri 2 kez havalandıran Hollandalı oyuncu, Şampiyonlar Ligi’ndeki Club Brugge mücadelesinde de Muslera ile birlikte takımın en iyilerinden biriydi
TERİM’DEN BABEL’E GÖNDERME
Cim-Bom’da sol açıkta görev yapmasına karşın ihtiyaç duyulduğunda forvet de oynayan Babel, Younes Belhanda’nın yokluğunda Belçika temsilcisine karşı zaman zaman 10 numara pozisyonunda yer aldı. Teknik Direktör Fatih Terim’in karşı karşıya pozisyonda kaçırdığı gol yüzünden “İstanbul’da atar ödeşiriz” diye mesaj verdiği 32 yaşındaki Hollandalı yıldız performansıyla Galatasaray’ın yeni yıldızı olacağını herkese gösterdi.
DEPLASMANDA BİR PUAN İYİDİR
Babel, Club Brugge’e karşı 1’i isabetli 3 şut girişiminde bulunurken, 2 kez adam geçip, 1 kez de top kaptırdı. Yüzde 80 pas isabeti sağlarken, 4 de faul yaptı. Yaptığı kurtarışlarla Belçika’dan 1 puanla dönülmesinde başrol oynayan kaleci Muslera ise “Şanslar vardı ama değerlendiremedik” diyerek Hollandalı takım arkadaşına göndermede bulunurken, “Deplasmanda alınan 1 puan da iyidir. PSG maçını kazanmak istiyoruz” dedi.
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