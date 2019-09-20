Aslan’ın yeni lideri

GALATASARAY’IN sezon başında Fulham’dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ryan Babel, kısa zamanda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Süper Lig’de çıktığı 4 karşılaşmada rakip fileleri 2 kez havalandıran Hollandalı oyuncu, Şampiyonlar Ligi’ndeki Club Brugge mücadelesinde de Muslera ile birlikte takımın en iyilerinden biriydi

TERİM’DEN BABEL’E GÖNDERME

Cim-Bom’da sol açıkta görev yapmasına karşın ihtiyaç duyulduğunda forvet de oynayan Babel, Younes Belhanda’nın yokluğunda Belçika temsilcisine karşı zaman zaman 10 numara pozisyonunda yer aldı. Teknik Direktör Fatih Terim’in karşı karşıya pozisyonda kaçırdığı gol yüzünden “İstanbul’da atar ödeşiriz” diye mesaj verdiği 32 yaşındaki Hollandalı yıldız performansıyla Galatasaray’ın yeni yıldızı olacağını herkese gösterdi.

DEPLASMANDA BİR PUAN İYİDİR

Babel, Club Brugge’e karşı 1’i isabetli 3 şut girişiminde bulunurken, 2 kez adam geçip, 1 kez de top kaptırdı. Yüzde 80 pas isabeti sağlarken, 4 de faul yaptı. Yaptığı kurtarışlarla Belçika’dan 1 puanla dönülmesinde başrol oynayan kaleci Muslera ise “Şanslar vardı ama değerlendiremedik” diyerek Hollandalı takım arkadaşına göndermede bulunurken, “Deplasmanda alınan 1 puan da iyidir. PSG maçını kazanmak istiyoruz” dedi.