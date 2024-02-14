Sacha Boey'u parlatıp rekor ücretle satan Galatasaray'ın bazı yükselen değerleri de yakın takip altında.

YAKINDAN İZLENECEK

Özellikle son maçlarda büyük bir çıkış gösteren Barış Alper Yılmaz, İtalyan ekiplerinin dikkatini çekmişti. Vincenzo Montella'nın da görüşüne başvurulan oyuncu için Napoli, Lazio, Inter gibi kulüpler devredeydi. Sparta Prag maçı için İtalyan ekiplerinin temsilci göndereceği ve Galatasaray'ın jokerini yakından takibe alacağı öğrenildi.

KEREM VE ABDÜLKERİM

Galatasaray'da sadece Barış Alper değil iki milli oyuncu da canlı takip edilecek. O isimler de Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı.



TRİBÜNDE OLACAKLAR

Kerem Aktürkoğlu'nn adı başta Manchester United olmak üzere İngiliz ekipleriyle anılırken, Abdülkerim Bardakcı da özellikle Almanya ile yapılan milli maçta ve Galatasaray'ın Bayern Münih mücadelelerinde Almanları kendine hayran bırakmıştı. İki isim de Avrupa'dan temsilcilerin Sparta Prag maçında Seyrantepe'de olacağı öğrenildi.

GALATASARAY'IN İŞTAHI KABARDI

Sarı-kırmızılı yönetimin özellikle Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'dan beklentisi çok büyük. Yaz aylarında düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası da iştahı kabartıyor.