28 Şubat 2026 Cumartesi
  • ''Aslolan Beşiktaş'tır'' Serdal Adalı'dan galibiyet sonrası paylaşım!
Spor

''Aslolan Beşiktaş'tır'' Serdal Adalı'dan galibiyet sonrası paylaşım!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, taraftarlarla birlikte deplasmanda tribününde izlediği ve 1-0 kazandıkları Kocaelispor maçının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Adalı paylaşımında, 'Bu birliktelik, bizi asıl büyük hedeflerimize ulaştıracak olan en büyük gücümüzdür. Aslolan Beşiktaş'tır!' ifadelerini kullandı.

HİKMET YALÇINKAYA28 Şubat 2026 Cumartesi 19:34
''Aslolan Beşiktaş'tır'' Serdal Adalı'dan galibiyet sonrası paylaşım!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, taraftarlarla birlikte deplasmanda tribününde izlediği ve 1-0 kazandıkları Kocaelispor maçının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Adalı, paylaşımında "Skordan bağımsız, omuz omuza olmanın, aynı sevdaya baş koymanın tarif edilemez gururunu yaşadık. Yol boyunca, tribünde, her bir tezahüratta o eşsiz Beşiktaş ruhunu en derinden hissettim." ifadelerini kullandı.

İşte Serdal Adalı'nın paylaşımı:

"Beşiktaş bir kupadan, bir galibiyetten, bir takımdan çok daha fazlasıdır;

Beşiktaş ailedir!

Bugün Kocaelispor deplasmanında skordan bağımsız, omuz omuza olmanın, aynı sevdaya baş koymanın tarif edilemez gururunu yaşadık. Yol boyunca, tribünde, her bir tezahüratta o eşsiz Beşiktaş ruhunu en derinden hissettim.

Büyük taraftarımıza bize gösterdikleri teveccühten ötürü çok teşekkür ediyorum. Aldıkları 3 puanla bu güzel günü galibiyetle taçlandırıp bizleri mutlu eden takımımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyor, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Şunu bir kez daha gördük ki; biz bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız engel, kazanamayacağımız zafer yoktur. Bu birliktelik, bizi asıl büyük hedeflerimize ulaştıracak olan en büyük gücümüzdür.

Aslolan Beşiktaş'tır!"

Popüler Haberler
