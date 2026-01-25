İSTANBUL 16°C / 10°C
Spor

Asprilla: Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum

Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla, transferinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

25 Ocak 2026 Pazar 19:34
Asprilla: Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum
Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla, sarı-kırmızılı takıma transferinin ardından açıklamalarda bulundu.

"MUTLUYUM, SABIRSIZLANIYORUM"

Transferiyle ilgili konuşan Yaser Asprilla "Çok mutluyum bu büyük kulübe geldiğim için. Başkanıma bunu gerçekleştirdiği için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

"BURADA ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM"

Açıklamalarına devam eden Asprilla "Çok heyecanlıyım, Davinson Sanchez ile milli takımda beraberdik, bana çok destek olduk. Onunla takım arkadaşı olacağım için çok büyük onur duyuyorum. Bana çok yardımcı ve destek olacağından eminim. Burada birçok büyük oyuncu var, onlardan çok şey öğreneceğim." ifadelerini kullandı.

"TESİSLER HARİKA, BAYILDIM"

22 yaşındaki futbolcu ayrıca "Kemerburgaz Tesisleri çok çılgın, çok güzel. Bayıldım diyebilirim. Arkadaşlarımdan daha önce duymuştum." açıklamasını yaptı.

ÖZBEK: "ÇOK ÖNEMLİ TRANSFER"

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Yaser Asprilla, Galatasaray'a hoş geldi. Galatasaray için önemli bir transfer. Galatasaray'a vereceği hizmetten çok ümitliyim. Başarılı olacağına inanıyorum. Sezon sonunda da beraber şampiyonluğu kutlarız inşallah.

Sanchez önemli bir oyuncumuz, aynı takımda oynamış olmaları Yaser'in takımdaki abisi olarak yardımcı olacak. Bu da bizim için güzel bir şey." dedi.

