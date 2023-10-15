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Spor

Assane Diao, Avrupa devlerini peşine taktı!

La Liga ekiplerinden Real Betis'in genç yıldızı Assane Diao, Avrupa'nın köklü kulüplerini peşine taktı. 18 yaşındaki oyuncu için Manchester United'ın ardından Real Madrid de harekete geçti.

15 Ekim 2023 Pazar 16:42 - Güncelleme:
Assane Diao, Avrupa devlerini peşine taktı!
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Gösterdiği performansla İspanyol futbolunda çığır açan Real Betisli yıldız oyuncu Assane Diao'ya Avrupa devlerinden ilgi büyüyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Manchester United'ın ardından Real Madrid de devreye girdi.

A takıma Eylül ayında çıkan ve ardından arka arkaya Granada, Valencia ve Sparta Prag'a karşı üst üste üç maçta gol atan Diao için Ocak ayı transfer döneminde teklif gelmesine kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 30 MİLYON

La Liga ekibi Real Betis, oyuncunun serbest kalma maddesinin 30 milyon euro olarak belirlemişti.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

İlk profesyonel sezonunnda Real Betis formasıyla 9 karşılaşmaya çıkan İspanyol futbolcu Diao, bu karşılaşmalarda 5 gol atma başarısı gösterdi.

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