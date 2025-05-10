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Spor

Aston Villa 10 kişiyle kazandı

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Bournemouth ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Aston Villa, 45+6. dakikada Ollie Watkins'in attığı golle 1-0 kazandı.

Haber Merlkezi10 Mayıs 2025 Cumartesi 22:57 - Güncelleme:
Aston Villa 10 kişiyle kazandı
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İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Bournemouth ile Aston Villa karşı karşıya geldi.

Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Aston Villa, 45+6. dakikada Ollie Watkins'in attığı golle 1-0 kazandı.

Aston Villa'da Jacob Ramsey, 80. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Aston Villa, ligde çıktığı son 10 maçın 8'ini kazanarak 63 puana ulaştı ve üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı.

Bournemouth ise 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından sahadan mağlup ayrıldı ve 53 puanda kaldı.

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