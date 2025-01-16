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Spor

Aston Villa 3 puanı tek golle aldı

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında deplasmanda Everton'a konuk olan Aston Villa, Ollie Watkins'in 51. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti ve puanını 35'e çıkardı.

Haber Merkezi16 Ocak 2025 Perşembe 00:44 - Güncelleme:
Aston Villa 3 puanı tek golle aldı
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İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Aston Villa, deplasmanda Everton ile karşılaştı.

Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü, 51. dakikada Ollie Watkins kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa, 35 puana yükseldi ve 7. sıraya yerleşti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Everton ise 17 puanla 16. sırada konumlandı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Everton, Tottenham'ı konuk edecek. Aston Villa ise deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak.

DIEGO CARLOS KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı geçen Aston Villalı stoper oyuncusu Diego Carlos, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

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