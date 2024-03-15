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Spor

Aston Villa, Ajax'ı 4 golle saf dışı bıraktı

Aston Villa, Konferans Ligi son 16 turunda 0-0'ın rövanşında konuk ettiği Ajax'ı 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ekip oldu.

15 Mart 2024 Cuma 01:06 - Güncelleme:
Aston Villa, Ajax'ı 4 golle saf dışı bıraktı
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UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Aston Villa, sahasında Ajax ile karşı karşıya geldi. Villa Park'taki mücadeleyi Aston Villa 4-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Ollie Watkins, 60. dakikada Leon Bailey, 75. dakikada Jhon Duran ve 82. dakikada Moussa Diaby attı.

Ajax'ta Ahmetcan Kaplan, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ahmetcan, sakatlanmasının ardından 39. dakikada yerini Chuba Akpom'a bıraktı. Hollanda ekibinde Sivert Mannsverk, 66. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.

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