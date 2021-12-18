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Spor

Aston Villa-Burnley maçına koronavirüs engeli

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında bugün oynanması gereken Aston Villa-Burnley karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

AA18 Aralık 2021 Cumartesi 17:12 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 17:12
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Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, artan Kovid-19 vakaları sebebiyle Aston Villa takımının sahaya sürecek yeterli futbolcusunun bulunmadığı ve bugün TSİ 18.00'de oynanması planlanan mücadelenin ertelendiği belirtildi.

Aston Villa-Burnley maçı, artan Kovid-19 vakaları yüzünden ligde bu hafta ertelenen 6. müsabaka oldu. Daha önce Manchester United-Brighton, Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham United-Norwich City ve Everton-Leicester City karşılaşmaları da ertelenmişti.

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