Aston Villa-Burnley maçına koronavirüs engeli

AA 18 Aralık 2021 Cumartesi 17:12 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 17:12

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, artan Kovid-19 vakaları sebebiyle Aston Villa takımının sahaya sürecek yeterli futbolcusunun bulunmadığı ve bugün TSİ 18.00'de oynanması planlanan mücadelenin ertelendiği belirtildi.

Aston Villa-Burnley maçı, artan Kovid-19 vakaları yüzünden ligde bu hafta ertelenen 6. müsabaka oldu. Daha önce Manchester United-Brighton, Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham United-Norwich City ve Everton-Leicester City karşılaşmaları da ertelenmişti.