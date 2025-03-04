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Spor

Aston Villa, Club Brugge deplasmanından avantajla dönüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Aston Villa, deplasmanda Club Brugge'u 3-1 mağlup etti.

Haber Merkezi4 Mart 2025 Salı 22:55 - Güncelleme:
Aston Villa, Club Brugge deplasmanından avantajla dönüyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Club Brugge, Aston Villa'yı konuk etti.

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı.

Mücadelede ilk golü, 3. dakikada Leon Bailey kaydetti ve Aston Villa 1-0 öne geçti.

Club Brugge'un bu gole cevabı gecikmedi ve 12. dakikada Maxim De Cuyper takımına beraberliği getirdi ve skor 1-1 oldu.

İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken 82. dakikada Club Brugge'da Brandon Mechele topu kendi ağlarına gönderdi ve Aston Villa 2-1 öne geçti.

Dakikalar 88'i gösterirken Aston Villa, kazandığı penaltıyı Marco Asensio ile gole çevirdi ve mücadele, İngiliz ekibinin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Rövanş maçı, 12 Mart'ta Villa Park'ta oynanacak.

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