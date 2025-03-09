İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2025 Pazar / 10 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5141
  • EURO
    39,727
  • ALTIN
    3412.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aston Villa deplasmanda tek golle kazandı
Spor

Aston Villa deplasmanda tek golle kazandı

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Brentford ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Gtech Community Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0 ile konuk ekip Aston Villa oldu.

Haber Merkezi9 Mart 2025 Pazar 01:46 - Güncelleme:
Aston Villa deplasmanda tek golle kazandı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Brentford ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Gtech Community Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0 ile konuk ekip Aston Villa oldu.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü 49. dakikada Ollie Watkins attı.

Aston Villa, bu galibiyetle ligde bir hafta aradan sonra kazandı. Brentford ise ligde dört maç sonra kaybetti.

Bu sonucun ardından Aston Villa, 45 puana yükseldi. Brentford, 38 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Aston Villa, Brighton deplasmanına gidecek. Brentford, Bournemouth ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

  • PremierLig
  • Brentford
  • AstonVilla

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.