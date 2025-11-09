İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2025 Pazar / 19 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Aston Villa evinde zorlanmadı: 4-0

Aston Vİlla, Premier Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Bournemouth'u 4-0 mağlup ederek son 6 maçta 5. galibiyetini aldı.

Haber Merkezi9 Kasım 2025 Pazar 19:10 - Güncelleme:
Aston Villa evinde zorlanmadı: 4-0
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Aston Villa ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa, 4-0'lık skorla kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Emi Buendia, 40. dakikada Amadou Onana, 77. dakikada Ross Barkley ve 83. dakikada Lamar Bogarde kaydetti.

Bournemouth'ta Antoine Semenyo, 67. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Lige kötü bir başlangıç yaptıktan sonra son 6 maçının 5'ini kazanan Aston Villa, puanını 18'e çıkardı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Bournemouth ise 18 puanda kaldı.

Aston Villa, milli aradan sonra Leeds United deplasmanına gidecek. Bournemouth ise evinde West Ham United'ı konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.