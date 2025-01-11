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Spor

Aston Villa ikinci yarıda açıldı

İngiltere'de FA Cup 3. tur mücadelesinde Aston Villa ile West Ham United karşı karşıya geldi. Villa Park'taki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Haber Merkezi11 Ocak 2025 Cumartesi 01:45 - Güncelleme:
Aston Villa ikinci yarıda açıldı
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İngiltere'de FA Cup 3. tur mücadelesinde Aston Villa ile West Ham United karşı karşıya geldi. Villa Park'taki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

West Ham United, 9. dakikada Lucas Paqueta ile öne geçti ve karşılaşma uzun süre konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile devam etti. Aston Villa, 71. dakikada Amadou Onana ile eşitliği buldu. Aston Villa, 76. dakikada Morgan Rogers'ın attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Teknik direktörlük görevine Graham Potter'ı getiren West Ham United, Potter yönetimindeki ilk maçtan yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Aston Villa, FA Cup'ta tur atladı. West Ham United ise turnuvaya veda etti.

Aston Villa, ligde bir sonraki maç haftasında Everton deplasmanına gidecek. West Ham United, Premier Lig'de gelecek hafta sahasında Fulham ile karşı karşıya gelecek.

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