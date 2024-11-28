Aston Villa ile Juventus maçından gol sesi çıkmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile Thiago Motta'nın yönetimindeki Juventus 0-0 berabere kaldı.

Villa Park'ta oynanan maçta gol sesi çıkmazken Aston Villa'nın 90+4'de Morgan Rogers ile bulduğu gol VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Juventus'ta forma giyen milli yıldız Kenan Yıldız, ilk başladığı maçta 82 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa 10 puana yükselirken, Juventus 8 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus evinde Manchester City'yi ağırlarken, Aston Villa deplasmanda Leipzig ile mücadele edecek.