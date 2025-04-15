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Spor

Aston Villa kazandı ama yetmedi

PSG sahasında 3-1 kazandığı maçın rövanşında, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Aston Villa deplasmanına çıktı. Aston Villa 2-0 geri düştüğü maçı 3-2 kazansa da turlayan taraf PSG oldu.

Haber Merkezi15 Nisan 2025 Salı 23:56 - Güncelleme:
Aston Villa kazandı ama yetmedi
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Fransa Ligue 1'de bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen PSG, Şampiyonlar Ligi yarı final bileti için Aston Villa ile deplasmanda kozlarını paylaştı. PSG, Aston Villa'ya 3-2 yenilse de ilk maçtaki 3-1'lik avantajıyla son 4 biletini aldı.

PSG'nin golleri 11'de Hakimi, 27'de Nuno Mendez'den geldi. Aston Villa bu gollere 34'te Tielemans, 55'te McGinn ve 57'de Konsa ile cevap verdi.

5 GOLE RAĞMEN KALECİLERİN GECESİ

PSG kalecisi Donnarumma ve Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.

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