Aston Villa, Leicester City'yi 90'da yıktı

19 Ekim 2020 Pazartesi 00:54 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 00:54

Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Kadroda yer alan Cengiz Ünder ise maçta forma şansı bulamadı.

Leicester City'de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani, 71. dakikada oyuna dahil oldu. Forvet oyuncusu Jamie Vardy de sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Leicester, bu sonuçla birlikte 9 puanda kaldı. Aston Villa ise puanını 12'ye çıkardı.

Leicester City, Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal'e konuk olacak. Aston Villa aynı haftada Leeds United'a konuk olacak.