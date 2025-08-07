İSTANBUL 30°C / 24°C
Spor

Aston Villa, Lucas Digne ile nikah tazeledi

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa takımın Fransız sol beki Lucas Digne'nin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

7 Ağustos 2025 Perşembe 18:58
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Fransız sol bek Lucas Digne ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı.

2022 yılında Everton'dan transfer edilen Digne, sözleşme yenilemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Aston Villa'da kendimi evimde gibi hissediyorum. Kulübün projelerine inanıyorum ve bu ailenin bir parçası olmaktan mutluyum," ifadelerini kullandı.

ASTON VILLA KARNESİ

Aston Villa formasıyla 138 resmi maça çıkan Digne, 4 gol ve 17 asist ile takımına katkı sağladı.

