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Spor

Aston Villa, Luis Suarez'in peşinde

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen Luis Suarez'e teklifte bulunduğu iddia edildi.

19 Ocak 2022 Çarşamba 18:01 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 18:01
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Atletico Madrid'in Uruguaylı forveti Luis Suarez'in Aston Villa'ya transfer olabileceği öne sürüldü.

Gazeteci Gerard Romero'ya göre, 34 yaşındaki Uruguaylı forvetin Aston Villa'dan teklif aldığı belirtildi.

Haberde Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard'ın, Suarez için bizzat devreye girdiği ve oyuncuyu İngiltereye davet ettiği ifade edildi.

Yıldız golcünün Atletico Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.

Luis Suarez, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 27 maçta, 9 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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