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Aston Villa, Marcus Rashford transferini duyurdu

Premier Lig ekibi Aston Villa, Manchester United yıldızı Marcus Rashford'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Haber Merkezi3 Şubat 2025 Pazartesi 09:51 - Güncelleme:
Aston Villa, Marcus Rashford transferini duyurdu
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Premier Lig'de hafta sonu kendi sahasında Crystal Palace'a kaybeden Manchester United'da puan kayıpları sürüyor. Ruben Amorim'in ekibi bu sezonki 11. yenilgisini alırken 29 puanda kaldı.

Ara transferde şu ana kadar iki takviye yapan Manchester United, Patrick Dorgu transferini dün açıkladı. Manchester ekibi daha önce Arsenal akademisinden Ayden Heaven'ı kadrosuna katmıştı.

Öte yandan Amorim döneminde performansı nedeniyle kadro dışı bırakılan Marcus Rashford'ın geleceği netlik kazandı.

Aston Villa, İngiliz futbolcuyu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. İngiliz basınında çıkan haberlerde Aston Villa'nın 40 milyon sterlinlik bir satın alma opsiyonunun bulunduğu ve Rashford'ın sezonun ikinci bölümü için maaşının yüzde 75'ini karşılanacağı belirtildi.

Bu oranın performansa bağlı olarak yüzde 90'a çıkabileceği aktarıldı. Rashford, haftalık 325 bin sterlin kazanıyor.

Manchester United formasıyla bu sezon 24 maça çıkan Marcus Rashford 7 gol kaydetti. Kadro dışı kalması nedeniyle Rashford, Manchester United'ın son 12 maçında forma giyemedi.

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