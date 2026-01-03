İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2026 Cumartesi / 15 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0297
  • EURO
    50,4667
  • ALTIN
    5991.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aston Villa, Nottingham Forest engelini 3 golle aştı
Spor

Aston Villa, Nottingham Forest engelini 3 golle aştı

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Aston Villa, Nottingham Forest karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

HABER MERKEZİ3 Ocak 2026 Cumartesi 18:14 - Güncelleme:
Aston Villa, Nottingham Forest engelini 3 golle aştı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 20. hafta maçında Aston Villa, Nottingham Forest'ı konuk etti.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Aston Villa, 3-1'lik skorla kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 45+1'de Ollie Watkins ve 49 ile 73. dakikalarda John McGinn kaydetti.

Nottingham Forest'ın tek golünü ise dakika 61'de Morgan Gibbs White attı.

Bu sonucun ardından Aston Villa, puanını 42 yaptı. Nottingham Forest, 18 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki maçında Aston Villa, Crystal Palace deplasmanına gidecek. Nottingham Forest, West Ham'a konuk olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.