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Spor

Aston Villa, Ollie Watkins ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Aston Villa, Championship ekibi Brentford'da geçen sezon 26 gol atan Ollie Watkins ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz forvet için 28 milyon sterlin bonservis bedeli ödenecek.

AA09 Eylül 2020 Çarşamba 14:52 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 14:52
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İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, rekor bonservis bedeliyle Brentford'da forma giyen Ollie Watkins'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki İngiliz forvet ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

İngiliz basını, Aston Villa'nın transfer için kulüp rekorunu kırarak 28 milyon sterlin bonservis ücreti ödediğini yazdı. Bu rakamın, bonuslarla beraber 33 milyon sterlini bulabileceği belirtildi.

Watkins, Championship ekibi Brentford'da geçen sezon 50 maça çıkmış ve 26 gol atmıştı.

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