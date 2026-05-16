16 Mayıs 2026 Cumartesi / 30 Zilkade 1447
Aston Villa, Şampiyonlar Ligi biletini Liverpool'u devirerek aldı

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Aston Villa, Villa Park'ta oynanan mücadelede Liverpool'u 4-1 mağlup etti.

HABER MERKEZİ16 Mayıs 2026 Cumartesi 00:15
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Aston Villa ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa, 4-1'lik skorla kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Morgan Rogers, 57 ve 73. dakikalarda Ollie Watkins ile 89. dakikada John McGinn kaydetti.

Liverpool'un golleri ise 52 ve 90+2. dakikalarda Virgil van Dijk'tan geldi.

Aston Villa'da maça yedek kulübesinde başlayan Tammy Abraham süre alamadı.

Bu sonucun ardından Aston Villa puanını 62'ye yükseltti ve 4. sıradaki yerini koruyarak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Liverpool ise 59 puanda kaldı.

Premier Lig'in son haftasında Aston Villa, Manchester City deplasmanına konuk olacak. Liverpool ise Brentford'u sahasında ağırlayacak.

