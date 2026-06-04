İSTANBUL 33°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2026 Perşembe / 19 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9744
  • EURO
    53,5826
  • ALTIN
    6609.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aston Villa, Serhou Guirassy'nin peşinde
Spor

Aston Villa, Serhou Guirassy'nin peşinde

Premier Lig ekibi Aston Villa, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy için düğmeye bastı.

HABER MERKEZİ4 Haziran 2026 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
Aston Villa, Serhou Guirassy'nin peşinde
ABONE OL

Aston Villa, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy için devreye girdi.

Alman basınından BILD'in haberine göre Premier League ekibi, Dortmund'un 30 yaşındaki golcüsüne resmi olarak ilgi gösterdi. Aston Villa'nın oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve olası bir transfer için değerlendirme yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemi için öncelikli hedeflerinden biri olarak gösterilen Guirassy'nin adı, başkanlık seçimi sürecinde de gündeme gelmişti.

Borussia Dortmund cephesi ise oyuncuyu bırakma niyetinde olmadığını vurgulamaya devam ediyor.

Dortmund Sportif Genel Müdürü Lars Ricken ve Sportif Direktör Ole Book, Guirassy'nin gelecek sezon planlarında önemli bir yere sahip olduğunu birçok kez dile getirdi. Ricken, "Onu göndermek gibi bir niyetimiz yok. Son iki sezonda Borussia Dortmund için ne kadar değerli olduğunu etkileyici şekilde kanıtladı." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Komşusunun evine kurşun yağdırdı: Yaşanan panik anları saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.