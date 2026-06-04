Aston Villa, Serhou Guirassy'nin peşinde

Aston Villa, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy için devreye girdi.

Alman basınından BILD'in haberine göre Premier League ekibi, Dortmund'un 30 yaşındaki golcüsüne resmi olarak ilgi gösterdi. Aston Villa'nın oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve olası bir transfer için değerlendirme yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemi için öncelikli hedeflerinden biri olarak gösterilen Guirassy'nin adı, başkanlık seçimi sürecinde de gündeme gelmişti.

Borussia Dortmund cephesi ise oyuncuyu bırakma niyetinde olmadığını vurgulamaya devam ediyor.

Dortmund Sportif Genel Müdürü Lars Ricken ve Sportif Direktör Ole Book, Guirassy'nin gelecek sezon planlarında önemli bir yere sahip olduğunu birçok kez dile getirdi. Ricken, "Onu göndermek gibi bir niyetimiz yok. Son iki sezonda Borussia Dortmund için ne kadar değerli olduğunu etkileyici şekilde kanıtladı." ifadelerini kullandı.