Aston Villa seriyi 11 maça çıkardı

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında West Ham United ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Londra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Aston Villa 3-2'lik skorla kazandı.

West Ham, 1. dakikada Mateus Fernandes'in golüyle öne geçti. Aston Villa, 9. dakikada Mavropanos'un kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. Jarrod Bowen, 24. dakikada West Ham'ı bir kez daha öne geçirdi.

Aston Villa, 50 ve 79. dakikalarda Morgan Rogers'ın golleriyle geri dönüp kazandı.

ASTON VILLA'NIN TARİHİ YÜKSELİŞİ

West Ham'a karşı oynadığı son 6 maçı kaybetmeyen ve 4. galibiyetini elde eden Aston Villa, Premier Lig'de de son 11 maçının 10'undan sahadan galip ayrıldı. Sezona kötü başlayan ancak müthiş bir ivme yakalayan Villa, 33 puanla ligde 3. sıraya yükseldi ve lider Arsenal ile aradaki puan farkını 3'e indirdi.

Ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkan West Ham ise 13 puanla küme düşme hattınde yer aldı.

GELECEK MAÇ M. UNİTED

Aston Villa, gelecek hafta Manchester United'ı ağırlayacak. West Ham ise Manchester City deplasmanına gidecek.