Spor

Aston Villa siftah yaptı

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Aston Villa, sahasında Fulham ile karşı karşıya geldi. Aston Villa, Villa Park'taki maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

HABER MERKEZİ29 Eylül 2025 Pazartesi 00:39 - Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Aston Villa, sahasında Fulham ile karşı karşıya geldi. Aston Villa, Villa Park'taki maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Fulham, 3. dakikada Raul Jimenez ile 1-0 öne geçti. Aston Villa, 37. dakikada Ollie Watkins'in golüyle devreye 1-1 gitti.

Ev sahibi Aston Villa, 49'da John McGinn ve 51. dakikada Emiliano Buendia'nın golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Aston Villa, bu sonucun ardından bu sezon ligde ilk kez kazandı ve 6 puana yükseldi. Fulham, 8 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Aston Villa, Burnley'i konuk edecek. Fulham, bu kez Bournemouth deplasmanına gidecek.

