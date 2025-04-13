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Spor

Aston Villa, Southampton'a şans tanımadı

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Aston Villa, Southampton ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Aston Villa, maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Haber Merkezi13 Nisan 2025 Pazar 00:16 - Güncelleme:
Aston Villa, Southampton'a şans tanımadı
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İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Aston Villa, Southampton ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Aston Villa, maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Ollie Watkins, 79. dakikada Donyell Malen ve 90+4. dakikada John McGinn attı.

Konuk ekip Aston Villa'da Marco Asensio, 69. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Asensio, 90+3. dakikada kullandığı penaltıyı da gole çeviremedi.

Unai Emery'nin ekibi Aston Villa, bu sonuçla ligde arka arkaya dördüncü galibiyetini elde etti.

Bu sonucun ardından Aston Villa, ligde 54 puana yükseldi. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Southampton, 10 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Aston Villa, sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. Southampton, West Ham United ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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