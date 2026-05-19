Aston Villa Teknik Direktörü Emery: Kendimize güvenimiz tam

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın Almanya temsilcisi Freiburg ile karşılaşacak Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery, en iyi performanslarını ortaya koymaları gerektiğini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Emery, "Burada Aston Villa ile ilk kez bulunuyoruz. 3 sene önce yarı final oynadık. Bu yıl finaldeyiz. Avrupa seviyesinde yeterince sayıda maç oynadık. Bu tecrübe bizim için önemli. Şimdi son noktaya geldik. Bu noktaya öğrene öğrene geldik. Yarın taktik ve bireysel boyut devreye girebilir ama duygusal boyutu da var. Bu yeni bir meydan okuma. Kendimize güvenimiz tam." diye konuştu.

Sezon başında bu noktaya gelmeyi hedeflediklerini söyleyen İspanyol teknik adam, şunları kaydetti:

"İki sene önce Konferans Ligi'ndeydik. Orada da final hayalimiz vardı. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde hayalimiz vardı ama yapamadık. Bu sene her maçı aynı ciddiyetle ele aldık. Freiburg da finalde olmayı hak etti. Bir takım olarak yıllardır nasıl oynadıysak yarın da yapılması gereken bu. Futbol zor, futbolda kazanmak çok zor. Gerçekçi olursak bugüne kadar her şeyden memnunum ama yarın çok zor olacak. Rakibe saygımız var. Saygı göstermezseniz kaybetmeye yaklaşırsınız. İlk dakikalarda işimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak. Kupayı kaldırmak bu tercihlerin ve davranışların bir sonucu. Yarın en iyi performansımızı sahaya koyarsak kazanmaya da yaklaşmış oluruz. Aston Villa'yla yeni bir sayfa açtık."

Kendilerine güven duymaları gerektiğini söyleyen Emery, "Hala takımı oluşturmaya devam ediyoruz. Kolektif taktik ve bireysel olarak üzerinde durulması gerekenler var. Yarın yeni bir tecrübe yaşayacağız. Duyguları nasıl yönettiğimiz önemli. Baskı olacak ama bunu olumlu bir şey olarak görmek lazım. Çok büyük bir tecrübe olacak. Kendimize güven duyarak oynamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Sezona kötü başlamalarına rağmen oyuncularının, isteklerini tam anlamıyla yerine getirdiğini anlatan Emery, "Bir sezon içinde her şey olabilir. Farklı sebeplerden ötürü çok kötü başladık. Oyuncuların zor anlarda verdikleri tepkiler harikaydı. Çok toplantı yaptık ve oyuncular bu durumu kontrol altına aldılar. Doğru anlarda olgun davranmayı başardık. Olgun ve sorumlu davranmanın sonucunda bugün buradayız. Oyuncularımın kalitesi gerçekten harika. Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi'ni garantilemek ve finalde burada olmak büyük bir ilerleme. Zor anlarda hep beraber çözümler bulmaya çalıştık. Gerekli tepkileri verdiler ve bugün buradayız. Bunu beraber başardık." şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4 kez şampiyon olarak kupayı en fazla kazanan teknik adam olan Emery, "Daha önce yaptıklarımızdan konuşmak istemiyorum. Önemli olan Aston Villa'yla ne yaptığımız. Önemli olan nokta buradaki tecrübemiz ve maçtaki anları nasıl yönettiğimizdir. Daha önce oynadığımız maçlar ayrı bir konu. Çok iyi oyuncularla buradayız. Yarın çok büyük bir meydan okuma bizi bekliyor. Maç içindeki anlara takım olarak nasıl tepki vereceğimiz önemli. Başarabilecek miyiz yoksa daha yüzeysel bir yaklaşım mı olacak." ifadelerini kullandı.

Amadou Onana'nın sağlık durumuyla da ilgili bilgi veren İspanyol teknik adam, "Onana dün antrenmana çıktı, bugün de çıkacak. Yarın durumuna bakacağız. Kendini nasıl hissettiğini yarın göreceğiz. Bizim için önemli bir oyuncu. Benim inancım tam." dedi.

EMİLİANO MARTİNEZ: "BERABER MÜCADELE ETTİĞİMİZDE HERKESİ YENEBİLİRİZ"

Kendisine ve takımına inandığını söyleyen Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, "İlk Copa America finalinde Arjantin'le kupayı kaldırdım. Aston Villa taraftarı olarak Aston Villa'yı bir finalde kupa kaldırırken görmemiştim. O yüzden aynı düşünceyle sahaya çıkacağım. Takımıma ve kendime inanıyorum. Bir finale 'Bunu kazanmalıyız'dan başka bir şey düşünerek çıkmıyoruz. Altın eldiveni Aston Villa'yla kazandım. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Premier Lig'deki en düşük bütçeli takımlardan biriydik. Hocamız, kaptanımız çok iyi. İyi bir ekibimiz var. Beraber mücadele ettiğimizde herkesi yenebiliriz." diye konuştu.

Alman rakiplerinin duran toplardaki etkinliğine yönelik bir soruya Martinez, "İngiltere'de iki savunma oyuncusu tarafından duran toplarda bloke edilmeye alıştım. Bu hoşuma gidiyor, bunu seviyorum. Yarın hava toplarında agresif olmaya ve ceza sahasını iyi savunmaya çalışacağım. Freiburg duran toplarda iyi. Ceza sahasını ve topları kontrol edersem bu tehlikeyi savuşturabilirim diye düşünüyorum." ifadelerini kullanarak cevap verdi.

Arjantinli eldiven, maçın penaltılara kalmasına çalışıp çalışmadığıyla ilgili olarak, "Benim biraz daha çok çalışmam gerekecek. Çünkü kalecileri iyi bir kaleci. Zorlu bir müsabaka ama umarım 90 dakikada bitiririz." dedi.

Aston Villa kaptanı John McGinn finalle ilgili olarak, "Sakin kalmak önemli. İniş ve çıkışlarla dolu bir yolculuk oldu. Freiburg'un ne kadar zor bir takım olduğunu biliyoruz. Rakibe saygı gösterip sahaya çıkacağız. Bugüne kadar yaptıklarımızı yaparsak sonucun olumlu olacağını düşünüyorum. İşin perde arkasında çok fazla personel var, ben de buna gollerle destek olmak istiyorum. Bu sene 10 gol attım. Umarım yarın gol sayımı 11-12'ye yükseltebilirim." değerlendirmesinde bulundu.