  • Aston Villa, Tottenham'ı deplasmanda devirdi
Spor

Aston Villa, Tottenham'ı deplasmanda devirdi

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Tottenham, Aston Villa'yı konuk etti. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

19 Ekim 2025 Pazar 18:17
Aston Villa, Tottenham'ı deplasmanda devirdi
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Tottenham, Aston Villa'yı konuk etti.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Mücadelede ilk gol 5. dakikada Rodrigo Bentancur ile Tottenham'dan geldi. Aston Villa'da Morgan Rogers, 37. dakikada takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

İlk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü 77. dakikada Emiliano Buendia attı.

Bu sonuçla birlikte Tottenham, ligdeki 2. mağlubiyetini aldı. Aston Villa ise üst üste 3. maçından galip ayrıldı.

Mücadelenin ardından 14 puanda kalan Tottenham, 6. sırada konumlandı. 12 puana yükselen Aston Villa ise 10. sıraya yerleşti.

Ligde bir sonraki hafta Tottenham, deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Aston Villa ise Manchester City'yi ağırlayacak.

