Aston Villa, Unai Emery'nin peşinde

Villareal'in teknik direktörü Unai Emery için büyük bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde alınan kötü sonuçlarla birlikte teknik direktör Steven Gerrard ile yollarını ayıran Aston Villa, takımın başına Unai Emery'yi getirmek istiyor.

Marca'da yer alan habere göre; İngiliz ekibi, La Liga ekibi Villareal'de teknik direktörlük yayan İspanyol teknik adamın 6 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödeyerek takımın başına getirmek istediği belirtildi.

Öte yandan Unai Emery'nin Aston Villa'nın bu teklifine nasıl bir cevap vereceği merak konusu.

İspanyol çalıştırıcı bu sezon ligde 11 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 3 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.