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Spor

Aston Villa, Unai Emery'nin peşinde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın Villarreal'in teknik direktörü Unai Emery'i takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

24 Ekim 2022 Pazartesi 21:38 - Güncelleme:
Aston Villa, Unai Emery'nin peşinde
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Villareal'in teknik direktörü Unai Emery için büyük bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde alınan kötü sonuçlarla birlikte teknik direktör Steven Gerrard ile yollarını ayıran Aston Villa, takımın başına Unai Emery'yi getirmek istiyor.

Marca'da yer alan habere göre; İngiliz ekibi, La Liga ekibi Villareal'de teknik direktörlük yayan İspanyol teknik adamın 6 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödeyerek takımın başına getirmek istediği belirtildi.

Öte yandan Unai Emery'nin Aston Villa'nın bu teklifine nasıl bir cevap vereceği merak konusu.

İspanyol çalıştırıcı bu sezon ligde 11 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 3 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

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