Aston Villa'da hedef Nicolas Jackson

Chelsea'den ayrılması beklenen Nicolas Jackson için talipler artıyor.

ASTON VILLA DEVREDE

Sky'da yer alan habere göre, Bayern Münih için de adı geçen Jackson için devreye giren son takım Aston Villa oldu.

Jackson'ın transfer şartları için bilgi alan Aston Villa, 24 yaşındaki futbolcuyla da temaslara başladı.

SATIŞ LİSTESİNDE

Chelsea, Liam Delap ve Joao Pedro transferlerinin ardından Jackson'ı satış listesine koymuştu.

Chelsea'de geçen sezon 37 maçta süre bulan Nicolas Jackson, 13 gol attı ve 6 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Jackson'ın kulübü Chelsea ile sözleşmesi 2033 yılına kadar devam ediyor.