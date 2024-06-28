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Spor

Aston Villa'dan 44 milyon euroluk transfer!

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Chelsea'nin 22 yaşındaki sol beki Ian Maatsen'i 44 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

28 Haziran 2024 Cuma 23:42 - Güncelleme:
Aston Villa'dan 44 milyon euroluk transfer!
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Aston Villa, bonservisi Chelsea'de bulunan Hollandalı sol bek Ian Maatsen'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezonu Borussia Dortmund'da kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki Hollandalı sol bek ile kaç yıllık sözleşme imzalandığı ve bonservis bedeli açıklanmazken birçok dış basın kaynağında sözleşmenin 6 yıllık olduğu ve Aston Villa'nın Maatsen için Chelsea'ye 44 milyon euro ödediği ifade edildi.

Chelsea, 2018 yılında PSV'den kadrosuna kattığı Hollandalı yıldız için sadece 110 bin euro bonservis bedeli ödemişti.

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan 22 yaşındaki oyuncu, turnuvanın en iyi 11'ine seçildi. Maatsen, Alman ekibinde çıktığı 23 maçta 3 gol 2 asistlik performans göstermişti.

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