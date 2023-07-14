Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye ret cevabı

Gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyon olup uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, Aston Villa'nın genç yeteneği Jaden Philogene'yi transfer etmek istiyor.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

İngiliz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe 21 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Jaden Philogene için Aston Villa'ya resmi teklif yaptı. Ancak Aston Villa cephesi teklifi hem yetersiz bulduğu hem de gelecek sezonun kadro planlamasında yer aldığı için gelen teklifi reddetti.

Haberin devamında ise Fenerbahçe'nin genç yıldızdan vazgeçmediği ikinci bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

40 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği Cardiff City formasıyla 40 resmi maça çıkan Jaden Philogene bu karşılaşmalarda 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı.