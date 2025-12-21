İSTANBUL 13°C / 9°C
Spor

Aston Villa'dan M. United karşısında tarihi galibiyet

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Villa Park'ta Aston Villa, Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek ligde üst üste 7. galibiyetini aldı ve 35 yıl sonra bir ilki başardı.

21 Aralık 2025 Pazar 21:35
Aston Villa'dan M. United karşısında tarihi galibiyet
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Aston Villa ile Manchester United karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa, 2-1'lik skorla kazandı.

Aston Villa, 45. dakikada Morgan Rogers'ın olağanüstü golüyle 1-0 öne geçti. Manchester United, devre bitmeden Matheus Cunha ile 45+3'te eşitliği sağladı.

58. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Morgan Rogers, yine harika bir golle takımına galibiyeti getirdi.

35 YIL SONRA BİR İLK

Premier Lig'de üst üste 7. galibiyetini alan Aston Villa, bunu 35 yıl sonra başardı ve puanını 36'ya yükseltti.

Villa, ayrıca kulüp tarihinde ilk kez üst üste 10. resmi maçını kazandı.

UNITED'IN İKİ MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ

Deplasmanda iki maçlık galibiyet serisi sona eren Manchester United ise 26 puanda kaldı.

Aston Villa, bir sonraki maçında Chelsea'ye konuk olacak. Manchester United ise Newcastle deplasmanına gidecek.

